Миссия завершилась успешно.

Грузовой корабль Dragon приводнился у побережья Флориды. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители американской компании SpaceX приводнился в среду у побережья штата Флорида. Об этом сообщили в Twitter компании. Известно, что основные парашюты аппарата сработали в штатном режиме.

Ранее Dragon отстыковался от МКС. Это произошло 12 января. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства уточнили, что грузовой корабль должен сесть в Мексиканском заливе вблизи города Тампа. На борту аппарата находились две тонны научного оборудования, необходимого для проведения экспериментов на орбитальной станции.

Напомним, что грузовой корабль при помощи ракеты-носителя был доставлен на МКС 6 декабря 2020 года. Старт происходил с платформы на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Таким образом компания-оператора в 21 раз доставила груз на МКС. Впервые для транспортировки оборудования и продовольствия была использована модернизированная модель Dragon. Она позволила направить на орбитальную станцию на 20 процентов груза больше, чем ранее.

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Фото: NASA