Петербургский астроном не считает астероид 2020 WU5 опасным для Земли

Но в будущем он все же может представлять опасность.

Петербургский астроном Кирилл Масленников не верит в потенциальную опасность приближающегося к Земле астероида 2020 WU5. Об этом кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников сообщил телеканалу "Санкт-Петербург".

Астероид пройдет на расстоянии от 8,1 до 7,5 млн километров от Земли. В NASA его считают потенциально опасным, там же следят за его траекторией.

По мнению специалиста, об опасности говорится ради "перестраховки", так как расстояние между Землей и астероидом будет значительным. По словам Масленникова, астероиды довольно часто проходят на таких расстояниях. Если он и будет представлять опасность, то только в будущем. Поменять свою орбиту небесное тело может и через 100, и через 500 лет.

Фото: pixabay.com, ssd.jpl.nasa.gov