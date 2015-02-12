Приближающийся к Земле астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек

Надвигающийся на Землю астероид Апофис смогут увидеть миллиарды человек. Соответствующими статистическими данными поделились со своей аудиторией иностранные журналисты из профильного новостного сайта Space.com. Портал с космическими данными отмечает, что мировые ученые все точнее определяют дату максимального сближения небесного тела с нашей планетой. Журналисты издания приводят в статье последние данные астрономов. Согласно таким сведениям, 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90 процентов землян. Речь идет о примерно 7,6 миллиардах человек. В это время на небе астероид будет выглядеть как светлая точка. Она будет плавно проходить расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска. Процесс займет около одной минуты.
Однако фактический успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения.
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Фото: ESA-Science Office, Eclipseatlas.com
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