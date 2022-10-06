Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС

На МКС экипаж будет доставлен вечером 6 октября.

Американский космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX вместе с россиянкой Анной Кикиной отправился к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде в 12 часов дня 5 октября по местному времени Восточного побережья США (в 19 часов по Москве). На ее борту оказались четыре члена экипажа. Вскоре после старта первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу, установленную в акватории Атлантического океана. Стыковка космического корабля с орбитальной станцией запланирована спустя 29 часов. Ориентировочно этот срок ограничен 16:57 вечера 6 октября (23:57 вечера по московскому времени).

Полет проходит штатно..., подтверждаем отделение корабля. трансляция запуска ракеты

Напомним, что Crew Dragon доставит на МКС дебютантов космических полетов Николь Манн, Джоша Кассаду и россиянку Анну Кикину, а также японского астронавта Коити Вакату. Для последнего полет в космос станет пятым по счету. Анна Кикина стала первым отечественным космонавтом, которая отправилась на околоземную орбиту при помощи Crew Dragon. Это стало возможным благодаря программе перекрестных полетов между США и РФ.

Космонавт Кикина: события в мире не повлияли на отношения участников перекрестных полетов России и США.

Фото и видео: NASA