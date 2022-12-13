Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС

Космонавт Андрей Федяев находится на МКС.

Корабль американской компании SpaceX Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на борт Международной космической станции. Экипаж составляет четыре человека. Прямая трансляция велась на официальном сайте NASA (американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства). Известно, что ракета-носитель была запущена с территории Земли 2 марта. Стыковка аппарата с МКС проводилась в автоматическом режиме в 09:40 утра по московскому времени.

Стыковка подтверждена. сообщение в соцсетях компании SpaceX

Напомним, что на борту космического корабля на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский представитель Андрей Федяев. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС". Проект будет действовать в 2022-2024 годах.

Ракета с кораблем Crew Dragon и космонавтом Федяевым стартовала к МКС с космодрома в США.

Фото и видео: NASA