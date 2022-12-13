Ракета с кораблем Crew Dragon и космонавтом Федяевым стартовала к МКС с космодрома в США

на Землю вернется космонавт Андрей Федяев.

Американская ракета-носитель Falcon 9 от компании Илона Маска SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала утром в четверг к Международной космической станции (МКС) с территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск проведен успешно. Прямая трансляция этго процесса велась на официальном сайте местного Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Известно, что на борту космического корабля находится экипаж миссии Crew-6. Речь идет о сотруднике "Роскосмоса", космонавте Андрее Федяеве, а также астронавте из ОАЭ Султане аль-Нейади и двух американских астронавтах Стивене Боуэне и Вуди Хобурге.

Запуск ракеты-носителя осуществлен специалистами в 00:34 утра по местному времени (в 08:34 утра 2 марта по московскому времени). Андрей Федяев стал вторым российским космонавтом, отправившимся на МКС на иностранном корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов, которые осуществляются между Россией и США. В октябре 2022 на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 таким образом прибыла россиянка Анна Кикина.

SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES.

Фото и видео: YouTube / SpaceX