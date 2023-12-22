Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона

Военнослужащие раскрыли подробности учений.

Экипаж российского корабля противоминной обороны от Черноморского флота выполнил поиск мин. Соответствующее заявление сделали сотрудники отдела информационного обеспечения Черноморского флота. Во время разведывательного поиска специалистами отрабатывался порядок действий с использованием новейших высокоэффективных гидроакустических станций, а также современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата. На первом этапе личный состав боевого поста корабельной гидроакустической станции выявил подозрительный подводный объект. Далее военнослужащие спустили на воду телеуправляемый беспилотник. Оператор смог идентифицировать находку как якорную мину. Затем экипаж тросорезом освободили мину от якоря, снаряд поднялся над поверхностью воды. Там цель была ликвидирована.

В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства. пресс-служба Минобороны РФ

Заметим, что в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов, российский экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание ручным способом, а также применил противодиверсионный гранатомет ДП-64.

Минобороны РФ показало работу дронов "Суперкам" на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России, Отдел информационного обеспечения Черноморского флота