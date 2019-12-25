Копорскую крепость готовят к реставрации

Работы продлятся до осени.

Территория крепости Копорье закрыта для посещения с понедельника, 20 апреля. Исторический объект будут реставрировать в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой рассказал, что первым делом работы затронут конструкцию у ворот. Напомним, что в начале апреля обрушился козырек на входе в крепость. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Первый этап работ продлится около 4-х месяцев. Кроме того, недавно был заключён контракт между "Музейным агентством Ленинградской области" и подрядчиком и на проведение противоаварийных работ в Спасо-Преображенском соборе. Объект тоже входит в состав крепости.

Отметим, что крепость Копорье является собственностью Музейного агентства Ленинградской области с 2015 года. Тогда же были проведены первые противоаварийные работы.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области