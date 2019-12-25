В Выборге проводятся дорожные работы на улице Кривоносова

Ремонт дорожных объектов идет в городе с начала апреля.

В Выборге продолжается проведение дорожных работ. Ямочный ремонт стартовал в районе Папула. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Дорожники работают у моста на улице Кривоносова. К объекту восстановлены подъезды. Кроме того, нанесена разметка пешеходного перехода на пересечении улиц Кривоносова и Офицерской.







Также отремонтирован участок на перекрестке Приморского шоссе и Приморской улицы. Начались работы на 4 Полевой и 5 Полевой улицах, Открытом переулке.

В планах остается поддерживающий ремонт на Промышленной улице и обновление перекрестков Крепостной улицы с Московским проспектом и Вокзальной улицы с Ленинградским шоссе.

Отметим, что ремонт дорожных объектов в Выборге начался еще в первых числах апреля. Все работы осуществляются за счет районного бюджета в рамках муниципальных контрактов. Дорожный ремонт продолжится после получения поддержки регионального дорожного Комитета.

Ранее мы рассказали о том, что на пешеходных переходах в Выборге обновляют разметку.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО