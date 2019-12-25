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На пешеходных переходах в Выборге обновляют разметку
Сегодня, 12:22
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На пешеходных переходах в Выборге обновляют разметку

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Работа уже завершена на 9 участках.

Во вторник, 21 апреля, в Выборге проводится ряд дорожных работ. В частности, обновлена разметка на пешеходных переходах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.


На данный момент работы завершены на Вокзальной улице вблизи домов №5 и №13, Ленинградском шоссе вблизи домов №3 и №43, улице Кривоносова вблизи дома №6 , Круговой улице вблизи дома №29, бульваре Кутузова вблизи дома №10, Приморской улице вблизи дома № 51, перекрестке бульвара Кутузова и проспекта Ленина, улице Северный Вал напротив Центрального рынка, перекрестке набережной 40-летия ВЛКСМ  и  Ленинградского проспекта. 

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге состоится плановая санобработка улиц.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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