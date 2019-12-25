В Выборге состоится плановая санобработка улиц 

Работы затронут Крепостной мост.

Во вторник, 21 апреля, в Выборге состоятся плановые мероприятия по дезинфекции городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района.

Санитарную обработку с использованием хлорактивных веществ проведут на набережной 40-я ВЛКСМ, набережной 30-го Гвардейского Корпуса, набережной адмирала Апраксина, по улицам Крепостная, Прогонная, Подгорная, Северный Вал, а также на Крепостном мосту.

Напомним, что мероприятия по обеззараживанию общественных пространств, улиц и проездов проходят в городе ежедневно по рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Жителям с аллергическими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома во время дезинфекции.

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборгского района смогут заняться танцами и приобщиться к истории в режиме онлайн.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО