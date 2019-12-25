Жители Выборгского района смогут заняться танцами и приобщиться к истории в режиме онлайн

Учреждения культуры работают дистанционно.

Культурные учреждения Выборгского района продолжают работу в удаленном формате во время эпидемии коронавируса. Занятия проводятся через сайты и сообщества в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, Культурно-досуговый центр предоставляет жителям возможность заняться танцами с помощью трансляций в ВК-сообществе учреждения. Занятия спортивно-танцевального коллектива "Ариэль" проходят во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 14:50, а также в понедельник, среду и и пятницу с 17:00 до 17:45 и 18:00 до 18:45. Кроме того, с 7:45 до 8:00 можно заняться утренней зарядкой. Все видеоролики доступны и после этого времени в течение всего дня.

Для любителей национальных традиций работает Этно-Культурный комплекс "Вереск". Сотрудники рассказывают о народных традициях и обрядах с 9 утра, а в полдень начинается трансляция проекта #мастеримвместе.

Библиотека Алвара Аалто подготовила сразу несколько онлайн-конкурсов ко Дню Победы. Поучаствовать в памятной акции "Прочитайте о войне, чтобы помнить" можно на официальном портале библиотеки, во ВКонтакте или Instagram.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе началось вручение юбилейных медалей к годовщине Победы.

Фото: Pixabay