В Выборгском районе началось вручение юбилейных медалей к годовщине Победы

Награды получат 1356 ветеранов.

С пятницы, 17 апреля, началось награждение ветеранов Выборгского района юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Награды юбилярам и близким родственникам умерших вручают главы Выборга и поселений, волонтеры и депутаты. При этом соблюдаются строгие санитарно-эпидемические меры и правила социального дистанцирования.

Всего награды удостоены 1356 жителей Выборга и прилегающих поселений. Помимо медали, ветераны также получают подарочные наборы от имени Александра Дрозденко и благодарственные письма от районных глав.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay