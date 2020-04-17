Онлайн-акция «Прочитайте о войне, чтобы помнить» набирает обороты

Piter.TV узнал, кто еще присоединился к акции.

Во вторник, 14 апреля, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов в своем Instagram-аккаунте запустил флешмоб "Прочитайте о войне, чтобы помнить". Акция приурочена к 75-летию Великой Победы.

В рамках акции местные жители публикуют видеозаписи, на которых читают отрывки из произведений о Великой Отечественной войне.

Оперный певец Василий Герелло поддержал инициативу, спев слова из песни Льва Лещенко "День Победы".

Пусть чтение в сети напомнит нам о наших земляках, родных и близких, предоставляя еще одну возможность сохранить память о подвиге поколения победителей. - Отмечает Герелло.

Российский автогонщик Виталий Петров также не остался в стороне и прочитал строки из стихотворения Роберта Рождественского "Реквием".

Публикуйте свои видео в соц.сетях, где вы читаете любимое произведение о Великой Отечественной войне. Давайте месте сохраним в памяти подвиг поколения победителей. - Пишет Виталий Петров.

Онлайн-акцию поддержали и студенческие отряды России и Ленинградской области. В своих обращениях они призвали активно поддержать инициативу Геннадия Орлова.

Давайте вместе сделаем литературными наши ленты, узнаем много новых произведений, по-новому услышим уже знакомые, поделимся своим прочтением любимых произведений! Вместе сохраним память о подвиге поколения победителей! - делится девушка.

Эти и другие видео можно посмотреть по хештегам #Победа75, #годпамятииславы, #годпобедителей.

Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, а в Ленинградской области – Годом победителей.