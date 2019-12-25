В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за обрушены козырька крепости Копорье

Объект долгое время находился в неудовлетворительном состоянии.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после ЧП в крепости Копорье. Из-за неудовлетворительного состояния объекта обрушился козырёк над входом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование было проведено по поручению председателя СК РФ. Выяснилось, что причиной обрушения элемента посекло обрушение кирпичной и каменной кладок арочного проема. Несмотря на то, что крепость была признана аварийным и небезопасным для посетителей объектам еще год назад, на ее территорию продолжали водить экскурсионные группы.

Сотрудники следственного комитета усмотрели в действиях владельцев признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что и привело к возбуждению уголовного дела.

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Фото: Пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области