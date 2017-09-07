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В Ломоносовском районе в пожарном водоеме утонула двухлетняя девочка
Сегодня, 9:53
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nastya960

В Ломоносовском районе в пожарном водоеме утонула двухлетняя девочка

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Водоем находится в 20 метрах от дома.

Днем в среду, 8 апреля, в отдел полиции из скорой помощи поступило сообщение об обнаружении трупа девочки в Ломоносовском районе. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, за двухлетней малышкой недосмотрела мать. Ребёнок утонул в пожарном водоеме, который находится в 20 метрах от дома, где живет семья.

Семья полная, отец является индивидуальным предпринимателем.

Ранее в Ломоносовском районе мужчина поджег свою любовницу. 

Фото: pixabay 

Теги: утонула
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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