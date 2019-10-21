В Ломоносовском району мужчина поджег свою любовницу

Девушка с ожогами головы, шеи, груди, спины, верхних конечностей, верхних дыхательных путей доставлена в больницу.

Житель Ломоносовского района поджег сожительницу. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию в первом часу ночи 8 апреля поступило сообщение о том, что в деревне Гостилицы, в одном из домов на Школьной улице, на 3-м этаже, лежит обгорелая женщина в обнаженном виде. Полицейские нашли в квартире на 3-м этаже 24-летнюю девушку с ожогами головы, шеи, груди, спины, верхних конечностей, верхних дыхательных путей. Скорая увезла пострадавшую в тяжелом состоянии.

На месте происшествия задержан её сожитель, 32-летний неработающий. Во время ссоры, возникшей после распития алкоголя, злоумышленник облил девушку неизвестной жидкостью и поджег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Ленобласти облил керосином и поджег свою жену.

Фото: Piter.TV