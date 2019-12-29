Житель Ленобласти облил керосином и поджег свою жену

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами лица, шеи и опаленными волосами.

После ссоры с мужем жительницу Выборгского района Ленобласти доставили в больницу с ожогами лица. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, вечером 4 марта в больницу Приморска в тяжёлом состоянии поступила 58-летняя женщина, проживающая в поселке Ермилово. У женщины обгорели лицо, грудь, руки, а также опалены волосы.

По словам пострадавшей, ожоги она получила во время ссоры с мужем. Он облил её керосином и поджег. Полицейские уже задержали 57-летнего мужчину и составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец получил срок за то, что заживо сжег собутыльника.

Фото: Piter.TV