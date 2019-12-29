Петербуржец получил срок за то, что заживо сжег собутыльника

Он облил мужчину керосином и поджег его с помощью зажигалки.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении Владимира-Дениса Шилли. Его признали виновным в жестоком убийстве собутыльника. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, 26 декабря 2018 года Шилли, распивая спиртные напитки в квартире дома №23 по Витебскому проспекту, вступил в конфликт с умершим. Он несколько раз ударил его кулаком по лицу, а после облил керосином и поджег зажигалкой. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Сообщается, что он сгорел заживо.

Шилли свою вину не признал. Он пояснил, что выпил всего 2 рюмки водки, 2 раза ударил оппонента по лицу и пошел спать. Когда мужчина проснулся, в соседней комнате уже был пожар. Подсудимый уверяет, что пытался потушить потерпевшего одеялом, и что свидетели его оговаривают.

Суд решил приговорить Шилли к 15 годам в исправительной колонии строгого режима. Иск брата убитого о возмещении 299 тысяч рублей удовлетворен в полном размере.

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Фото: Объединенная пресс-служба городских судов