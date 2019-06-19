Возбуждено дело по факту затонувшей в Неве иномарки с женщиной в салоне

Полицией возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по факту падения «Мерседеса» в Неву.

В воскресенье, 5 ноября, в полицию Невского района поступило сообщение о том, что на Рыбацком проспекте в Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне.

Сотрудниками полиции установлено, что 31-летний водитель из среднеазиатского государства не обеспечил неподвижное состояние автомобиля "Мерседес-Бенц 180", после чего тот скатился в Неву и ушел под воду. В салоне находилась 33-летняя женщина, которая в результате происшествия утонула. Попытки водителя автомобиля остановить погружение, не увенчались успехом.

Водитель был доставлен в отдел полиции в отношении него составлен административный протокол статье 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). По результатам проверки полицейское следствие в отношении водителя возбудило уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что следователь из Петербурга спас тонущую в бассейне девочку.

Видео: полиция Петербурга