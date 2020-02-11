В список попали также Китай, Иран, КНДР, Куба и террористы.

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз, как и Китай. Новая стратегия Америки формирует 5 задач по обеспечению безопасности. Эксперты считают, что РФ и КНР используют все инструменты национальной мощи против США. Соответствующий документ опубликован Национальным центром ведомства.

Страны располагают широким спектром современных разведывательных технологий. Среди них - биометрическое оборудование, автономные системы наблюдения, изображения высокого разрешения, механизмы шифрования и анализа данных.

К остальным угрозам относятся Куба, Иран, Северная Корея и террористические движения. Актуальными целями для противников становятся министерства США, лаборатории и финансовый сектор. Деятельность будет направлена на срыв работы важных военных и инфраструктурных объектов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире.