Новый порядок госнадзора за состоянием аттракционов утвердили в Петербурге

Документ вводит технические требования для владельцев аттракционов ради повышения уровня безопасности посетителей, их защиты от несчастных случаев.

В Северной столице утвердили порядок госконтроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Документ вводит технические требования для владельцев аттракционов ради повышения уровня безопасности посетителей, их защиты от несчастных случаев. За выполнением норм проследят инспекторы ГАТИ.

Напомним, что в конце июня документ о региональном госконтроле за состоянием и эксплуатацией аттракционов на территории города рассмотрели депутаты ЗакСа.

Ранее мы сообщили о том, что единый тариф на проезд в пригородных электричках разрабатывают в Петербурге.

Фото: Piter.TV