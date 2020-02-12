Больше всего они распространены в Челябинске и Смоленске.

Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков из IT-компании "Эвотор".

Специалисты изучили данные с 600 тысяч онлайн-касс в несетевых магазинах за январь. Учитывались только данные о марках, которые не поставляются в Россию легально. Речь идет о продукции NZ, Minsk, FEST и Credo. За прошлый месяц по стране сигареты реализованы в 70 регионах и областях. Больше всего нелегальной продукции оказалось в Смоленской и Челябинской областях (по 22%). Значительные показатели в Дагестане, Вологде, Иванове, Петербурге и Волгограде.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Калининградской области МВД накрыло подпольный цех по производству сигарет.