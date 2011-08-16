Контрабандисты пытались вывезти из России в Китай кости тигра и рога сайгака

В ФТС России рассказали о попытке контрабанды за границу краснокнижных животных.

На Дальнем Востоке сотрудники региональной таможни пресекли попытку вывезти на территорию Китая 400 килограммов рогов сайгака и костей амурских тигров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС). Они пояснили, что данные животные занесены в Красную книгу страны. Уточняется, что два транспортных средства были задержаны возле города Биробиджана. В машинах выявлено 20 картонных коробок с рогами сайгака, а также сумка с костями двух амурских тигров. На допросе злоумышленники признались, что хотели доставить груз в нейтральные воды Амура, а затем перегрузить его на иностранный катер.

Следователи уточнили, что в преступную группу входили как россияне, так и граждане КНР. По факту инцидента возбуждено уголовное дело за приготовление к преступлению, контрабанду особо ценных диких животных, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Удалось установить личность двух фигурантов расследования, остальные члены ОПГ разыскиваются.

Пулковские таможенники пресекли попытку контрабанды наличной валюты.

Фото и видео: Telegram / Пресс-служба ФТС России/ТАСС