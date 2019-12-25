Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море

ВМС США не считают, что нарушили международное право.

Российский контр-адмирал в отставке прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море. В интервью "Газете.ру" Всеволод Хмыров назвал провокацией попытку эсминца Военно-морских сил США Chafee нарушить морскую границу России. ранее о такой попытке рассказали представители Минобороны РФ. В ведомстве заметили, что инцидент произошел в акватории Японского моря. Иностранцам пресек путь большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц",находящийся на службе Тихоокеанского флота.

То, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы. Всеволод Хмыров, контр-адмирал в отставке

Эксперт считает действия американского экипажа опасным маневрированием. Хмыров напомнил, что направление движения корабль поменял только тогда, когда до российского "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.

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