Консул по экономике: У Финляндии и Петербурга хорошие перспективы делового сотрудничества

В приходе на российский рынок заинтересованы некоторые компании, работающие в сфере обращения с отходами и в области медтехнологий

У Финляндии и Санкт-Петербурга хорошие перспективы делового сотрудничества, сообщил в интервью Piter.tv Себастьян Ганстрем, консул по экономике и региональному сотрудничеству Генерального консульства Финляндии в Петербурге. Дипломат отметил, что в Северной столице работает большое количество финских компаний.

Причем, есть отрасли, например, связанные с так называемыми чистыми технологиями, которые наиболее перспективны для сотрудничества.

Себастьян Ганстрем также констатировал, что объем новых инвестиций финских компаний сейчас не такой большой, как до кризиса 2014 года. Это, по мнению консула, связано с экономической ситуацией. Впрочем, как отметил дипломат, по этой причине лишь несколько финских компаний покинули российский рынок.

Но потенциал сотрудничества, как полагает он, хороший. В Петербурге и в целом на Северо-Западе России финские товары и компании хорошо известны. В настоящее время, сообщил консул, есть финские фирмы, заинтересованные в приходе на российский рынок. Это некоторые компании, работающие в области обращения с отходами и сфере медицинских технологий.

Выступая сегодня на семинаре, который был посвящен программе Towards carbon neutral milk 2035, которую реализует концерн Valio, Себастьян Ганстрем отметил человеческий фактор двусторонних отношений: по данным опроса, 95% жителей Петербурга относится к Финляндии хорошо или очень хорошо.

Как ранее сообщало Piter.tv, за 2019 год представительство Финляндии выдало россиянам 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше, чем в 2018 году. А 83% всех выданных в России виз получили жители Санкт-Петербурга.

Фото Pixabay.com