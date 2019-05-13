Финляндия выдала 790 тысяч шенгенских виз

83% всех виз были выданы петербуржцам.

Как сообщают РИА Новости, за 2019 год представительство Финляндии выдало россиянам 790 тысяч шенгенских виз, что на 18% больше, чем в 2018 году. А 83% всех выданных в России виз получили жители Санкт-Петербурга.

Специалисты также уточняют, что подобный прирост туристов связан с укреплением рубля и новые достопримечательности Финляндии. К тому же, чтобы добраться до Финляндии из Северной столицы, нужно потратить всего несколько часов на поезде или автомобиле.

Результаты опроса, проведенного по нашему поручению, показывают, что 95% жителей Санкт-Петербурга положительно относится к Финляндии, – сказала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила

Ранее мы сообщали, что в МИД Германии назвали условие полного возобновления отношений с Россией.

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