Генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило пробки на границе

Большинству проезжающих через границу необходимо сделать ПЦР-тест прямо на границе.

Во вторник, 21 сентября, в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге объяснили, почему на границе возникли пробки. Издание "Невские новости" передало, что число пассажиров, которые пересекают границу, не увеличилось.

Трафик немного снизился осенью, однако выходные остаются самыми загруженными днями. В неделю около 15 тыс. человек пересекают границу через пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра, Вайниккала и Париккала.

Пробки возникли из-за того, что гражданам старше 16 лет нужно предъявить либо олученный не менее двух недель назад сертификат о вакцинации препаратом, признанным Финляндией ("Спутник V" не признается), либо отрицательный тест на коронавирус, либо подтверждение перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев. У большинства пассажиров таких документов нет, поэтому им нужно сдать ПЦР-тест на границе.

Ранее мы писали, что привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию.

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