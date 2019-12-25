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Генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило пробки на границе
Сегодня, 17:36
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Генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило пробки на границе

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Большинству проезжающих через границу необходимо сделать ПЦР-тест прямо на границе.

Во вторник, 21 сентября, в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге объяснили, почему на границе возникли пробки. Издание "Невские новости" передало, что число пассажиров, которые пересекают границу, не увеличилось. 

Трафик немного снизился осенью, однако выходные остаются самыми загруженными днями. В неделю около  15 тыс. человек пересекают границу через пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра, Вайниккала и Париккала.

Пробки возникли из-за того, что гражданам старше 16 лет нужно предъявить либо олученный не менее двух недель назад сертификат о вакцинации препаратом, признанным Финляндией ("Спутник V" не признается), либо  отрицательный тест на коронавирус, либо подтверждение перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев. У большинства пассажиров таких документов нет, поэтому им нужно сдать ПЦР-тест на границе.

Ранее мы писали, что привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию.

Фото: Pexels

Теги: граница с финляндией, петербург финляндия, финляндия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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