Автобусные рейсы из Петербурга в Финляндию вызвали ажиотаж

Билеты на маршруты раскуплены на три недели вперед.

Спрос на автобусные рейсы из Северной столицы в Финляндию оказался большим. Билеты на маршруты раскуплены на три недели вперед, пишет издание 47.news.

В частности, перевозчик Ecolines сделает рейс Петербург — Лаппеенранта ежедневным с 6 октября. Из города на Неве автобус отправится в 07:30, обратно из финского – в 18:05. В августе в Ecolines уже увеличивали количество рейсов в Хельсинки с двух до трех.

Кроме того, представители компании "Совавто" сообщили, что билеты в Финляндию получится приобрести только за две-три недели. Рейсы выполняются три раза в день.

Загадка наших полных загрузок проста. У кого сегодня осталось право на въезд в Шенген, не осталось других лазеек во внешний мир. Грубо говоря, они могут заплатить 100 тыс. рублей и полететь через Стамбул, Ереван и Сербию, а могут доехать за 3-5 тыс. до Хельсинки и улететь из этого аэропорта за значительно меньшие деньги. Сергей Петросян, заместитель генерального директора "Совавто"

Напомним, что с 16 сентября въезд в Финляндию запрещен для зарегистрированных в России авто.

Фото: Pxhere