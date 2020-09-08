Lux Express планирует добавить ночный автобусный рейс между Петербургом и Таллином

В настоящее время рейсы ходят ежедневно в 07:30 и 17:15.

Эстонская компания "Lux Express Group" планирует добавить ночный автобусный рейс между Петербургом и Таллином. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, 9 июня компания возобновила автобусные рейсы между Петербургом и столицей Эстонии. В пресс-службе рассказали, что за первый месяц работы перевозчик осуществил 100 рейсов. Сами же автобусы заполнялись на 70%, билеты были проданы на 25% отправлений.

Самым популярным направлением из Петербурга с пересадкой в столице Эстонии стала Рига. Также петербуржцы, приехав в Эстонию, чаще всего направлялись в Пярну, а остановку в Нарве использовали для пересадки на рейсы в Тарту.

По словам генерального директора АО "Евролайнс" (российское представительство "Lux Express Group") Райта Реммеля, летом спрос на автобусные рейсы между Петербургом и Таллином продолжит расти из-за сезона отпусков.

Ранее мы писали, что из Петербурга на Валаам теперь можно добраться с помощью "Метеора".

Фото: пресс-служба Lux Express Group