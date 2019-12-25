Компания "Lux Express" возобновила автобусные рейсы между Петербургом и Таллином

Рейсы будут доступны гражданам, "которым законодательно разрешен выезд из России и въезд на территорию Эстонии".

Эстонская компания "Lux Express" в среду, 9 июня, возобновила автобусные рейсы между Петербургом и Таллином (столица Эстонии). Об этом сообщили в пресс-службе компании на странице в социальной сети ВКонтакте.

Рейсы будут доступны путешественникам четыре раза в неделю. Так, автобусы из Петербурга будут отправляться по понедельникам и пятницам в 17:15 и по средам и воскресеньям в 7 утра. А автобусы из Таллина будут отправляться по понедельникам и пятницам в 07:00 и по средам и воскресеньям в 15:45.

В пресс-службе напомнили, что рейсы будут доступны гражданам, "которым законодательно разрешен выезд из России и въезд на территорию Эстонии".

Ранее мы писали, что между Петербургом и Минском запустили новый прямой автобусный маршрут.

Фото: ВКонтакте / Lux Express