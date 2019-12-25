Между Петербургом и Минском запустили новый прямой автобусный маршрут

Рейсы будут ежедневными, остановки на маршруте не предусмотрены.

Компания Lux Express Group запустила новый прямой регулярный автобусный маршрут между Петербургом и Минском. Как сообщили в пресс-службе компании, этот рейс станет самым быстрым на данном направлении. Отмечается, что Белоруссия стала четвертой страной, с которой Петербург связан прямым сообщением.

С 18 февраля ежедневно с автовокзалов Петербурга и Минска будет отправляться по одному рейсу: в 23.30 и 23.00 соответственно. Время в пути составит порядка 11 часов, пересекать границу автобусы будут в пункте Долосцы-Юховичи, промежуточных остановок на маршруте не предусмотрено. Известно, что в дальнейшем компания может учесть обратную связь пассажиров и добавить одну-две остановки на линии.

На линию выйдут автобусы Scania Irizar на 56 мест, регистрация будет проводиться бесконтактно, в салоне пассажирам выдадут маски и укажут на стойки с дезинфицирующими средствами, в самих автобусах заработает обновленная система вентиляции. После каждого рейса автобусы вместе с туалетными комнатами будут убирать и дезинфицировать.

Воспользоваться новым маршрутом пока могут только граждане России и Республики Беларусь, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Туристические поездки на этих автобусах пока запрещены. Стоимость проезда в одну сторону составит 1950 рублей, самые первые билеты могут уйти гораздо дешевле. Купить билеты уже возможно на кассах автовокзалов обоих городов и на сайте Lux Express.

Ранее мы писали, что авиакомпания Finnair начала летать в Петербург с 29 января.

Фото: пресс-служба Lux Express