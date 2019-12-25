Авиакомпания Finnair начнет летать в Петербург с 29 января

Финская авиакомпания Finnair с 29 января вновь начнет выполнять рейсы между Хельсинки и Петербургом. Об этом сообщили в компании в пятницу.
Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. У Finnair также в планах в марте возобновить полеты между Хельсинки и Москвой. При этом перевозчик потребует от пассажиров отрицательный тест на коронавирус или сертификат о перенесенном заболевании. Данное требование не будет касаться транзитных пассажиров.
Ранее Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновилось с 27 января. При этом, россияне пока не смогут свободно приезжать в Финляндию. Ограничения для туристов будут действовать минимум до 25 февраля.
Фото: pixabay
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