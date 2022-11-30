Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки

В Lux Express отметили, что более подробная информация об изменениях поступит пассажирам на адреса электронной почты.

Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Петербургом и Финляндией на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе компании 16 ноября.

Приостановка рейсов связана с закрытием пограничного пункта пропуска "Ваалимаа" с 18 ноября. Последний автобус из Северной столицы отправится 17 ноября в Хельсинки в 15:00, автобус по маршруту Хельсинки — Петербург – в 14:00.

В Lux Express отметили, что более подробная информация об изменениях поступит пассажирам на адреса электронной почты.

Ранее стало известно об отмене автобусных рейсов между Северной столицей и Финляндией от перевозчика ECOLINES. 17 ноября организуют дополнительные рейсы Петербург — Хельсинки в 06:46 и 06:59, Хельсинки — Петербург в 15:25.

Фото: пресс-служба Lux Express