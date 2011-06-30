Из Петербурга на Валаам теперь можно добраться с помощью "Метеора"

В Сортавале 29 мая запустили ежедневный мультимодальный турмаршрут из Москвы, Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам.

Расписание "Метеоров", курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, состыковано с расписанием поездов, прибывающих и отправляющихся на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр, уточнили в РЖД.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин отметил, что ОЖД "первые в истории железных дорог России реализуют подобный уникальный проект".

При покупке билета по маршруту Петербург — Валаам будет оформляться единый проездной. Стоимость проезда на "Метеоре" в одну сторону — от 980 до 3900 рублей в зависимости от класса обслуживания.

Новый туристический маршрут будет действовать весь летний сезон.

Твкже РЖД планирует запустить в конце июня маршрут Москва - озеро Байкал.

Ранее стало известно, что школьный туризм в Петербурге снизился на 50%.

Видео: Октябрьская железная дорога