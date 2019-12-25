В Петербурге школьный туризм снизился на 50%

При этом в целом на майские праздники показатели туристической отрасли оказались выше ожидаемых.

Директор ассоциации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Кирилл Соколов рассказал, как Северная столица провела майские каникулы.

Показатели туристической отрасли оказались выше ожидаемых. К тому же Петербург стал единственным городом, который снизил стоимость услуг для туристов.

При этом в Петербурге отметили спад школьного туризма. Число детских групп из других регионов сократилось на 50% от уровня 2019 года.

"Вакцинный туризм" планируют развивать в Петербурге. Сначала рассматривается возможность для "вакцинных туров" для россиян, проживающих за рубежом.

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