В Петербурге школьный туризм снизился на 50%

Директор ассоциации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Кирилл Соколов рассказал, как Северная столица провела майские каникулы.
Показатели туристической отрасли оказались выше ожидаемых. К тому же Петербург стал единственным городом, который снизил стоимость услуг для туристов.
При этом в Петербурге отметили спад школьного туризма. Число детских групп из других регионов сократилось на 50% от уровня 2019 года.
"Вакцинный туризм" планируют развивать в Петербурге. Сначала рассматривается возможность для "вакцинных туров" для россиян, проживающих за рубежом.
Фото: pixabay
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