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В Петербурге школьный туризм снизился на 50%
Сегодня, 8:07
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nastya960

В Петербурге школьный туризм снизился на 50%

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При этом в целом на майские праздники показатели туристической отрасли оказались выше ожидаемых.

Директор ассоциации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Кирилл Соколов рассказал, как Северная столица провела майские каникулы.

Показатели туристической отрасли оказались выше ожидаемых. К тому же Петербург стал единственным городом, который снизил стоимость услуг для туристов.

При этом в Петербурге отметили спад школьного туризма. Число детских групп из других регионов сократилось на 50% от уровня 2019 года.

"Вакцинный туризм" планируют развивать в Петербурге. Сначала рассматривается возможность для "вакцинных туров" для россиян, проживающих за рубежом. 

Фото: pixabay

Теги: туризм, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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