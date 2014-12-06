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Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в РФ авто с 16 сентября
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в РФ авто с 16 сентября

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В новых правилах будут некоторые исключения, о них дополнительно сообщат позднее. 

Финляндия запретила въезд легковым автомобилям с российскими номерами с полуночи 16 сентября. Такое заявление сделала глава МИД страны Элина Валтонен, слова которой приводит издание Yle.

По предварительным данным, въезжать в Финляндию больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. 

В новых правилах будут некоторые исключения, о них дополнительно сообщат позднее. 

Ранее Эстония запретила петербуржцам въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Латвия и Литва также ввели аналогичный запрет. 

Фото: pxhere

Теги: автомобили, финляндия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости СПб, Картина дня,

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