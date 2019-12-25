Эстония запретила петербуржцам въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами

Латвия также запретила российским транспортным средствам въезд на свою территорию, а финское правительство пока что игнорирует рекомендации Еврокомиссии.

Со среды, 13 сентября, Эстония запретила жителям Северной столицы въезжать в страну на машинах с российскими номерами. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на главу МИД прибалтийской страны Маргуса Цахкну.

За день до этого, 12 сентября, ужесточение мер на российской границе приняли власти Литвы. Там авто с российскими номерами будут конфисковать, а чтобы избежать этого, нужно предоставлять документы об осуществлении транзита в Калининград. Латвия также запретила российским транспортным средствам въезд на свою территорию, а финское правительство пока что игнорирует рекомендации Еврокомиссии.

Добавим, что глава санкционного отдела МИД Пиа Сариваара обещала, что автомобили с российскими номерами не собираются конфисковать.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскую семью лишили шенгена и выдворили из Норвегии.

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