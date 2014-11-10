Петербургскую семью лишили шенгена и выдворили из Норвегии

Машину с российскими номерами остановили сотрудники пограничного контроля на въезде в Тронхейм.

Семья из Петербурга лишилась шенгенских виз и была депортирована из Норвегии во время поездки в страну. Об этом сообщил Telegram-канал "Ну, че, народ, погнали".

Машину с российскими номерами остановили сотрудники пограничного контроля на въезде в Тронхейм. Главу семейства за рулём спросили о цели поездки и предыдущих передвижениях.

В итоге туриста обвинили в нарушении первого абзаца статьи 34 Шенгенского визового кодекса, поскольку при подаче заявки на визу он указывал целью поездки туризм в Финляндии, однако в первый свой визит отправился в ФРГ.

В отношении петербуржца составлен рапорт и возбуждено уголовное дело, которое передали в миграционную службу. Мужчина уже обратился в российское посольство.

Ранее петербуржцы рассказали о закрытии финского генконсульства.

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