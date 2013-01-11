Конституционный суд Южной Кореи восстановил премьера в должности

Хан Док Су не будет снят с должности из-за объявленного парламентариями импичмента.

Премьер-министр Южной Кореи поблагодарил конституционный суд за восстановление его на посту и в правах исполняющего обязанности президента страны. Ранее сообщалось, что Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как исполняющего обязанности президента страны

Сегодня утром я вернулся к исполнению своих обязанностей в соответствии с решением конституционного суда. Я благодарю конституционный суд за его мудрое решение. официальное заявление Хан Док Су

Администрация главы государства приветствовала решение. отрудники аппарата обвинили местное Национальное собрание в злоупотреблении должностными полномочиями по объявлению импичмента правительственным силам. Власти видят действия законодателей как безрассудные и злонамеренные наступления. Офис президента также выразил надежду на то, что возвращение премьера к рабочим обязанностям позволит нормализовать управление государством.

Напомним, что мнения восьми действующих судей разделились следующим образом: пять проголосовали за отмену импичмента, еще один человек воздержался, а двое проголосовали за импичмент. Из пяти членов, высказавших мнение об отклонении заявки, четверо уведомили общественность о том, что приостановка в свое время премьер-министром назначения кандидатов на должности судей конституционного суда Чо Хан Чхана, Чон Гё Сона и Ма Ын Хёка, избранных южнокорейским парламентом, является нарушением конституции и законодательства страны. судебная инстанция признала эту меру недостаточной причиной для вынесения импичмента.

Парламент Южной Кореи, Национальное собрание, утверждало, что Хан Док Су должен быть отстранён от должности, так как он либо напрямую участвовал в заговоре с президентом Юн Сок Ёлем относительно объявления чрезвычайного военного положения третьего декабря, либо "молчаливо одобрил или содействовал этому". Такие обвинения суд отклонил. В местном новостном агентстве "Рёнхап" заметили, что в стране это первый случай, когда высокопоставленное должностное лицо, привлечённое к уголовному судопроизводству или процедуре импичмента в связи с чрезвычайным военным положением, получило судебное решение по существу.

Шойгу прибыл в КНДР, где проведет встречу с Ким Чен Ыном.

Фото и видео: YouTube / 채널A News