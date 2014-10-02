Шойгу прибыл в КНДР, где проведет встречу с Ким Чен Ыном

Секретарь СБ РФ возложил венок к мемориалу "Освобождение" в Пхеньяне.

Секретарь Совета по Безопасности России, бывший министр по обороне страны Сергей Шойгу прибыл в КНДР на территорию Северной Кореи, где к него запланирована рабочая встреча с председателем Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном, а также другими официальными представителями иностранного государства. Известно, что поездка чиновника началась с возложения венка к монументу "Освобождение", установленного в память о советских солдатах, павших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.

Напомним, что в последний раз Сергей Шойгу посещал столицы КНДР Пхеньян в сентябре 2024 года. Тогда высокопоставленный гость говорил о том, что рабочая встреча внесёт важный вклад в реализацию двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и Россией. Ким Чен Ын уже дважды принял Шойгу в государственной резиденции Кымсусан, где ранее во время посещения Пхеньяна останавливался и российский политический лидер Владимир Путин.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian