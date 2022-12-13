"Метрострой" объявит новый конкурс на проектирование коричневой ветки метро до конца марта

В контракт будет включен комплекс работ по подготовке документации на весь объект строительства. Кроме того, будут выделены наиболее важные этапы работ.

До конца марта 2023 года АО "Метрострой Северной столицы" повторно объявит конкурс на разработку проектной и рабочей документации по строительству Красносельско-Калининской линии (коричневой ветки) метрополитена от станции "Путиловская" до "Каретной". Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на пресс-службу организации.

Теперь в контракт будет включен комплекс работ по подготовке документации на весь объект строительства. Кроме того, будут выделены наиболее важные этапы работ, что не было предусмотрено в первой версии. Теперь госэкспертизу можно будет проходить по небольшим отрывкам строительства, а это гораздо удобнее.

Напомним, будущему подрядчику предлагали взять за основу проектные решения, разработанные НИПИИ "Ленметрогипротранс" некоторое время назад. Завершить работы необходимо было к декабрю 2023 год, однако тендер с начальной ценой контракта в 351,5 млн рублей не привлёк желающих. Конкурс был отменён в связи с отсутствием заявок.

Ранее мы сообщили о том, что движение по первому участку "коричневой" ветки петербургского метро планируется запустить в 2024 году.

Фото: Telegram/ Линченко Николай Викторович