"Метрострой" объявит новый конкурс на проектирование коричневой ветки метро до конца марта

До конца марта 2023 года АО "Метрострой Северной столицы" повторно объявит конкурс на разработку проектной и рабочей документации по строительству Красносельско-Калининской линии (коричневой ветки) метрополитена от станции "Путиловская" до "Каретной". Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на пресс-службу организации.
Теперь в контракт будет включен комплекс работ по подготовке документации на весь объект строительства. Кроме того, будут выделены наиболее важные этапы работ, что не было предусмотрено в первой версии. Теперь госэкспертизу можно будет проходить по небольшим отрывкам строительства, а это гораздо удобнее.
Напомним, будущему подрядчику предлагали взять за основу проектные решения, разработанные НИПИИ "Ленметрогипротранс" некоторое время назад. Завершить работы необходимо было к декабрю 2023 год, однако тендер с начальной ценой контракта в 351,5 млн рублей не привлёк желающих. Конкурс был отменён в связи с отсутствием заявок.
Ранее мы сообщили о том, что движение по первому участку "коричневой" ветки петербургского метро планируется запустить в 2024 году.
Фото: Telegram/ Линченко Николай Викторович
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