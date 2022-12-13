Движение по первому участку "коричневой" ветки петербургского метро планируется запустить в 2024 году

Специалисты завершили проходку наклонного хода станции «Путиловская».

Пуск поездов по первому участку Красносельско-Калининской линии петербургского метро от станции "Юго-Западная" до "Путиловской" намечен на 2024 год. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что на первом участке "коричневой" ветки Северной столицы завершились все основные горнопроходческие работы. В частности, закончена проходка наклонного хода станции "Путиловская" – в тоннеле глубиной 60 м длиной 116 м будут установлены эскалаторы. Конструкция состоит из 150-ти чугунных колец.

Напомним, что проходку "Юго-Западной" и перегонных тоннелей специалисты завершили в прошлом году. На данный момент работы переместились в подземный вестибюль "Путиловской" – там обустраивают платформы и служебные помещения, а также входы для пассажиров в центральный зал.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перераспределят средства на новые станции метро.

Фото: Piter.TV