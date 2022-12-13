В Петербурге перераспределят средства на новые станции метро

Так, изменят распределение средств адресной инвестиционной программы.

Стало известно, что финансирование строительства станций метро Петербурга изменили. В приоритете — Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии, пишет "Фонтанка".

Так, изменят распределение средств адресной инвестиционной программы. На ближайшие три года на с роитлеьство коричневой ветки заложили 13,7 млрд, 17,9 млрд и 2,3 млрд. Открыть участок "Казаховская" — "Путиловская" планируют в четвертом квартале 2024 года. При этом оплату предоставить должны в начале 2025 года, после того, как подрядчик предоставит исполнительную документацию.

Ввести участок оранжевой линии от "Спасской" до "Горного института" должны в 2024 году. Здесь больше стали расходы на следующий год: в 2023 потратят 7,1 млрд рублей, а в 2024 году — 7,3 млрд рублей.

Участок Невско-Василеостровская линия от "Беговой" до "Планерной" хотели начать строить этой весной. В этом году на зеленую ветку потратят 2,1 млрд рублей, в 2024 бюджет сократят до 1,4 млрд, а в 2025 — до 5,9 млрд.

Ранее Смольный выставил на торги участок земли у гипермаркета "О"кей" в Озерках. Годовой размер платы — 3,3 млн рублей. Аукцион намечен на 7 апреля.

Фото: Piter.tv