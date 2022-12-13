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Смольный выставил на торги участок земли у гипермаркета "Окей" в Озерках
Сегодня, 20:45
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Смольный выставил на торги участок земли у гипермаркета "О'кей" в Озерках

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Годовой размер платы — 3,3 млн рублей. Аукцион намечен на 7 апреля.

Во вторник, 7 марта, Смольный объявил конкурс на предоставление в аренду участка земли на инвестиционных условиях. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

Площадь участка составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров. Она примыкает к гипермаркету "О"кей", который находится рядом со станциией метро "Озерки".

Земля предоставляется на правах аренды для возведения объекта общепита. Торговую точку следует возвести за 15 месяцев после заключения контракта. Всего аренда предоставляется на срок 30 месяцев. Годовой размер платы — 3,3 млн рублей. Аукцион намечен на 7 апреля.

Ранее КГИОП попросил проверить снос "Сестрорецкого курорта" в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, застройщику и правообладателю отправили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Гуринов Лёня
Сегодня 23:08

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