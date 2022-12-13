Конкурс на проектирование коричневой линии метро Петербурга отменили

"Метрострой Северной столицы" разместил лот 16 февраля на 351,5 млн рублей.

Стало известно, что в Петербурге отменили аукцион на строительство Красносельско-Калининской линии метро от станции "Путиловская" до "Каретной". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

"Метрострой Северной столицы" разместил лот 16 февраля на 351,5 млн рублей. Компания искала подрядчика, который построит этот участок. Победитель должен был спроектировать семикилометровый участок, включая четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". На портале отмечается, что проведение закупки отменено из-за отсутствия участников.

Ранее движение по первому участку "коричневой" ветки петербургского метро планируется запустить в 2024 году. Специалисты завершили проходку наклонного хода станции "Путиловская".

Фото: Piter.tv

