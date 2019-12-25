Конгрессмены США приняли закон о запрете импорта энергоносителей из России

Документ поддержали 415 законодателей, против были 17 человек.

Американские конгрессмены приняли законопроект о запрете импорта российских энергетических носителей в США. Документ одобрен по решению 415 местных законодателей. Еще 17 человек проголосовали против инициативы. Официальная трансляция заседания велась на сайте нижней палаты местного законодательного органа. Также одобрен проект о принятии должностными лицами мер по приостановке участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).

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Напомним, что запрет затронет поставки нефти и газа. При этом члены палаты представителей не определили срок, когда документ будет рассмотрен сенаторами Конгресса США. США призывают остальных участников ВТО приостановить для российской стороны уступки по торговым соглашениям.

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