На текущий финансовый год Вашингтон запланировал траты на оборонку в размере 770 млрд долларов.

Конгрессмены США одобрили проект оборонного бюджета на 2022 год объемом около $770 млрд. Американская палата представителей поддержала правки в документ на 2022 финансовый год, который начался 1 октября. Мероприятие с голосованием транслировалось местным телеканалом C-SPAN. "За" проект высказались 363 человека, еще 70 законодателей выступили "против". По результатам обсуждения документ идет на одобрение в Сенат, а затем - на подпись президенту США Джо Байдену.

Известно, что бюджет содержит в себе расходы (около 4 млрд долларов) на реализацию программы Европейской инициативы по сдерживанию России. Украина в качестве военной помощи получит от Вашингтона еще 300 млн долларов. Около 150 млн долларов уйдет на обеспечение безопасности в странах Балтии. Из финальной согласованной версии документа политики убрали санкции против газопровода "Северный поток-2", суверенного государственного долга РФ, а также возможность по введению рестрикций в отношении 35 граждан России. В этот перечень входили министры, бизнесмены, общественные активисты и журналисты.

Эксперты прокомментировали траты Украины на оборону страны в 2022 году.

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