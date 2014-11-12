Конгрессмен: США сами "стреляют себе в ногу", вводя санкции против других стран

Томас Мэсси оценил будущее доллара как резервной валюты на планете.

В американской администрации сами "стреляют себе в ногу", когда вводят санкционное давление против других стран, включая Россию. Соответствующее заявление сделал член Палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии от штата Кентукки Томас Мэсси в интервью иностранному журналисту Такеру Карлсону. Ведущий шоу заметил, что своим поведением Вашингтон подает геополитическим игрокам ясный сигнал о том, что доллар больше нельзя назвать безопасной мировой валютой. Он отметил, что доллар оставался резервной валютой из-за "безпасной гавани" и стабильной страны, которой США когда-то считались.

Я смотрел ваше интервью с [президентом России] Владимиром Путиным, <...> он сказал правду, которая заключается в том, что перед введением санкций против России 70% всех их транзакций были в долларах США, а после санкций этот показатель составляет менее 20%. Томас Мэсси, сенатор США

Конгрессмен также назвал аморальными планы американской администрации изъять замороженные российские активы, так как речь идет о краже.

Карлсон считает, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson