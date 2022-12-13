Джеймс Комер обвинил президента США во лжи.

Члены семьи представителя Демократической партии, действующего президента США Джо Байдена во время того, как политик находился в должности вице-президента страны, получили миллионы долларов с территории Китая. С таким официальным утверждением в среду 10 мая на пресс-конференции выступил председатель местного комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер. Законодатель является представителем Республиканской партии от штата Кентукки.

Вместо того чтобы быть честным, Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году. И он продолжает сейчас лгать американскому народу. Джеймс Комер, конгрессмен США

Председатель комитета Палаты представителей дополнительно объявил СМИ о выявлении связей семьи президента Джо Байдена с компаниями, получавшими крупные денежные суммы из-за границы.

В Белом доме считают, что дефолт США по госдолгу стал бы подарком Китаю и России.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт